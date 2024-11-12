Üye Girişi
Haberler

Kapadokya'ya 2024'ün İlk 10 Ayında 3.8 Milyon Ziyaretçi

Kapadokya'ya 2024'ün İlk 10 Ayında 3.8 Milyon Ziyaretçi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya, 2024 yılının ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 yerli ve yabancı turisti ağırladı. Vali Ali Fidan, turizmin yıl boyunca sürdüğünü ve bölgenin kültürel zenginliklerinin önemini vurguladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, bu yılın ilk 10 ayında 3 milyon 846 bin 703 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2024'ün ilk 10 ayında Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 3 milyon 846 bin 703 kişi ziyaret etti. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Ali Fidan, "Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan, özellikle kültür ve inanç turizmi bakımından en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kapadokya bölgesinde turizm hareketliliği devam ediyor. İlk 10 aylık verilere baktığımızda Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri 4 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu, turizmde geçen yıl yakalanan olumlu ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Bu yılın ilk 10 aylık bölümünde en fazla ziyaret edilen yerin Göreme Açık Hava Müzesi olduğunu, 2'nci merkezin Zelve Ören Yeri ve 3'üncü olarak da Kaymaklı Yer Altı Şehri'nin olduğunu görüyoruz. Bölgede turizmin 12 aya yayıldığını görüyoruz. Belirli aylarda rakamlar biraz geri çekilse de bölgede turizm artık 12 ay süre ile devam ediyor" dedi.

'HALEN YURT İÇİ VE DIŞINDAN TURİST ALMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bölgede yeni turistik konaklama tesislerinin açılması ile kongre turizminde önemli bir gelişmenin sağlanabileceğine inandığını aktaran Vali Fidan, "Bölgemize olan ilgi devam etmektedir. Halen yurt içi ve dışından turist almaya devam ediyoruz. Yılın sonuna yaklaşıyoruz. Yılbaşı tatilinde yerli ve yabancı misafirleri bu harikulade bölgeyi görmeye davet ediyoruz. Özellikle görmemiş olanları bekliyoruz. Görmüş olanları da yine Kapadokya'nın bu masalsı, gerçekten görülmeye değer peribacaları, yeraltı şehirlerini vadilerini elbette balon uçuşlarını görmeye davet ediyoruz. Bunlarla da yetinilmeyeceğinin farkındayız. Misafirlerimiz bölgedeki mimari, yaşam biçimi ve özellikle gastronomiyi ve yemek kültürünü görmüş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır

Bahçeli'den Kürtlere zeytin dalı, PKK'ya ölüm

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.