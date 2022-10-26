Kapadokya ve Pamukkale, İlk 100 Jeolojik Miras Alanı Listesine Seçildi

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği, 40 farklı ülke ve 10 ayrı uluslararası kuruluştan 250’den fazla uzmanın değerlendirmesi sonucunda belirlenen ‘İlk 100 Jeolojik Miras Alanı’ için Türkiye’den Kapadokya ve Pamukkale’yi seçti.

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği, 40 farklı ülke ve 10 ayrı uluslararası kuruluştan 250'den fazla uzmanın değerlendirmesi sonucunda belirlenen 'İlk 100 Jeolojik Miras Alanı' için Türkiye'den Kapadokya ve Pamukkale'yi seçti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası, Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (International Union of Geological Sciences) tarafından Kapadokya ve Pamukkale'nin 'İlk 100 Jeolojik Miras Alanı' listesine seçildiğini duyurdu. 40 farklı ülke ve 10 ayrı uluslararası kuruluştan 250'den fazla uzmanın değerlendirmesi sonucunda belirlenen 'İlk 100 Jeolojik Miras Alanı' içinde Türkiye'den 'Kapadokya Bölgesi' ile ' Pamukkale Traverten alanı' seçildi.

İlk 100 listesinde yer alan jeolojik miras alanlarının, 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında dünyadaki stratigrafik mostralardan birine ev sahipliği yapan Zumaia'da (Bask Kıyısı UNESCO Global Jeopark) sunumları yapılacak. Pamukkale Travertenlerine ilişkin sunum TMMOB JMO Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkul tarafından sunulacak.