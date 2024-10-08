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Kapadokya Turizmi Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Kapadokya Turizmi Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
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Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararla yürürlükten kaldırıldı.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. 30 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanan yönetmelik, yeni düzenlemeyle birlikte geçerliliğini yitirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kapadokya

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