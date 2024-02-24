Üye Girişi
Haberler

Nevşehir Filistin'e Destek Platformu, sıcak hava balonlarıyla Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Güncelleme:

Kapadokya'da turistlere hizmet veren sıcak hava balonları, üzerlerine asılan afişlerle Gazze'de acil ateşkes ve Refah Kapısı'nın açılması çağrısında bulundu. Platformun il koordinatörü, İsrail'in sivilleri katlettiğini ve Gazze'de büyük bir mağduriyet yaşandığını belirterek ateşkes ve sınır kapısının açılmasını istedi.

Nevşehir Filistin'e Destek Platformunca, sıcak hava balonlarıyla " Gazze'de acil ateşkes" çağrısı yapıldı.

Kapadokya'da turistlere yönelik tur hizmeti veren sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine, Türkçe ve İngilizce " Gazze'de acil ateşkes" ve "Refah Kapısı açılsın" yazılı afişler asıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Meskendir Vadisi'nde uçuş için hazırlanan balonlar, turistlerin binişinin ardından gökyüzüne yükseldi.

Platformun il koordinatörü Mustafa Gençtürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den beri çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeksizin sivilleri katlettiğini, dünya kamuoyunun da buna sessiz kaldığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde sivil halkın büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Gençtürk, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 29 bin kardeşimiz şehit olurken, 69 bin kişi yaralandı ve binlercesi hala enkaz altında. BM'nin tespitine göre, bölgede gıda krizi had safhaya ulaşmış durumda ve bölgeye çok az gıda girebilmekte. İşgalciler, sivilleri güvenli bölge diye sürdükleri alanları da bombalamaktadır. Çocuk ve kadınların sığındığı okullar, cami ve kamplar bombalanıyor. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istiyoruz."

Afişleri taşıyan sıcak hava balonları, yaklaşık bir saat boyunca bölgedeki vadiler üzerinde süzüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kapadokya Filistin Nevşehir İsrail Gazze Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir? Saadet Partisi Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çanakkale adayı Şaban Sarı kimdir? Saadet Partisi Bursa belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bursa adayı İkram Akkaya kimdir? Saadet Partisi Bolu belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bolu adayı İsa Sayın kimdir? Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bitlis adayı Emrah Yurci kimdir? 24 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Saadet Partisi Bingöl belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bingöl adayı Mehmet Eser kimdir? Saadet Partisi Bilecik belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bilecik adayı Ethem Ersöz kimdir?
title