Kapadokya'nın lezzetleri 'Gastro Kapadokya Yemek Şenliği' ile tanıtıldı

Nevşehir'de "Bir Başka Kapadokya" adlı turizm ve gastronomi etkinliği kapsamında, yöreye özgü yiyeceklerin tanıtıldığı "Gastro Kapadokya Yemek Şenliği" düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Alan Başkanlığı iş birliğinde üniversitenin Ürgüp'teki yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, stantlarda yöresel lezzetler tanıtıldı.

Kent genelindeki kadın kooperatifleri ve yerel üreticilerin ürünlerinin sergilendiği ve satışının yapıldığı etkinlikte, konuklar hem yöresel ürünlerin tadına baktı hem de görevlilerden yapım aşamasıyla ilgili bilgi aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de beraberindeki protokol üyeleriyle stantları ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti.

Vali Becel, AA muhabirine, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan önemli bir bölge olduğunu, turizm çeşitliliği konusunda gastronomi alanında da adını duyurmaya başladığını belirtti.

Etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini anlatan Becel, "Kapadokya, her geçen gün yerli ve yabancı turistin daha çok ziyaret ettiği masalsı bir kent. Burada gastronominin eksikliğini fark ettik. Bunu gidermek için festivalin faydalı olacağına karar verdik. Kapadokya Üniversitesi, bölgenin yöresel yemeklerini gün yüzüne çıkaran bir kitap çalışması yapmıştı. Kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasında bu etkinliğin katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise bugüne kadar yerli ve yabancı konuklara bölgenin doğal güzelliklerini tanıttıklarını, bundan sonra yeme içme alanında ortaya konulan çalışmalarla yöresel lezzetleri de tatmak isteyenleri ağırlayacaklarını ifade etti.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da ilki düzenlenen etkinlik ve devam edecek çalışmalarla bu alandaki eksikliğin giderilmesinin hedeflendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyada gastronomi turizmi önemli yönelimlerden biri haline geldi. Akdeniz çanağındaki rakip ülkelere baktığımızda turizm sektörünün ulaşım, konaklama ve gastronomi olarak üç ayağı bulunuyor. İtalya, Yunanistan, İspanya ile ülkemizi karşılaştırdığımızda bizim gastronomi gelirimiz onların toplam gelirinin çok altında. Bizim turizmde yeme içme sektörünü ihmal ettiğimiz ortaya çıkıyor. Türkiye'de son 10 yılda gastronomi, mutfak sanatları ve aşçılık konusunda üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çok eleman yetiştiriyoruz ancak henüz bunu turizmin ana öğesi haline getirmedik. Turizm bizim için en büyük ihraç kalemlerinden biri. Gastronomi alanında zengin bir mirasımız var. O yüzden buna önem veriyoruz."