KAPADOKYA'NIN İLK BALON PİLOTU, 35'İNCİ YILINI GÖKYÜZÜNDE PASTA KESEREK KUTLADI - Haberler

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KAPADOKYA'NIN İLK BALON PİLOTU, 35'İNCİ YILINI GÖKYÜZÜNDE PASTA KESEREK KUTLADI

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin ilk sıcak hava balon pilotu Bilge Ezel (60), 35'inci meslek hayatını gökyüzünde pasta keserek kutladı.

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin ilk sıcak hava balon pilotu Bilge Ezel (60), 35'inci meslek hayatını gökyüzünde pasta keserek kutladı.

Sıcak hava balonu pilotluğuna 4 Ağustos 1987'de başlayan Bilge Ezel, 35 yıldır Kapadokya semalarında uçuyor. Bölgenin ilk balon pilotu olan Ezel, yıllardır peribacaları ve vadilerin arasında balon ile süzülüyor. Ezel, meslekteki 35'inci yıldönümü nedeniyle sıcak hava balonuyla yükseldiği gökyüzünde pasta kesti. Mutlu olduğunu belirten Ezel, 'Kapadokya'da balon turizmi 4 Ağustos 1987'den itibaren devam ediyor. Balon turizmi ile Kapadokya bölgesine kazandırılan ekonomik değer rakamlarla ölçülemeyecek kadar büyük. Çünkü hem tüm dünyaya tanıtımını başardık hem de ciddi bir ekonomik anlamda istihdam oluşturduk. Diğer yandan bölgede yatak kapasitesinin artması ayrı bir ekonomik potansiyel oluşturdu. Ülkeme böyle bir değerli hazine kazandırdığım için çok mutluyum. Bu mesleğe ilk etapta 5 arkadaş ile başladım ama 4 arkadaşımız bu işi bıraktı. Ben halen bu mesleği yapıyorum. Kapadokya'da sıcak hava balonu bir marka olarak dünyadaki değerini ortaya koyuyor. Tüm insanlar artık balon denilince Kapadokya'dan söz ediyor' diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kapadokya Güncel Haberler

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