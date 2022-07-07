Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı bölgesinde balon uçuşlarının yeniden başladığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı bölgesinde balon uçuşlarının yeniden başladığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, birçok medeniyetin yaşadığı, kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı bölgesinde 2019'da sıcak hava balon turizmini hayata geçirdiklerini, salgın nedeniyle uçuşlara ara verildiğini, kentin ticaret, sanayi, sağlık, gastronomi, doğa gibi değerlerine bu aktiviteyi yeniden eklediklerini belirtti.

Kayseri turizmini çeşitlendirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

" Kayseri'yi her yönüyle turizm şehri yapmak öncelikli hedefimizdir. Çok önemli turizm değerlerine sahip bir şehrimiz var. Kapadokya'mızın giriş kapısı olan, peri bacaları, kayadan oyma kiliseleri, manastırları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Soğanlı Vadisi de eski günlerine artık geri dönüyor. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile geçtiğimiz günlerde Soğanlı bölgemizde incelemelerde bulunmuştuk. Adeta hazineyi bağrında barından bu bölgemizi turizmin en güzel aktörü ve destinasyonu haline getirmek için hemen harekete geçtik. Kapadokya'nın giriş kapısında balon turizmi yeniden başladı."

Büyükkılıç, balon turlarının Kayseri turizmine ciddi katkı sunacağını vurguladı.

AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Yeşilhisar Kapadokya Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title