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Kapadokya IP Günleri Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirildi

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Erciyes Teknopark tarafından bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilen Kapadokya IP Günleri etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Türkiye'nin fikri mülkiyet hakları konusundaki sorunlar paylaşıldı.

Erciyes Teknopark tarafından bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilen Kapadokya IP (Intellectual Property/Fikri Mülkiyet) Günleri etkinliğinin dokuzuncusu yapıldı.

Erciyes Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, 5-7 Eylül'de bir otelde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin fikri mülkiyet hakları konusundaki sorunları, konunun profesyonelleri tarafından paylaşıldı.

Etkinliğe Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genel Sekreteri ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İbrahim Narin, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, farklı illerden gelen teknopark, teknoloji transfer ofisi, AR-GE merkezleri ve patent ofislerinden profesyoneller ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Dalkılıç, teknolojide yaşanan ilerleme ve yenilik içeren çalışmaların ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmalardaki en önemli güç olarak yerini aldığını ifade etti.

Yapay zekanın olağanüstü bir hızla geliştiğini anlatan Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi koruma isteğinin artmasıyla pek çok ülke fikri mülkiyet kanunlarını güçlendirmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Aksi takdirde buluşçuların emeği korunamamakta, yeni buluşların yapılması azalmakta, bu durum da teknolojik ilerlemenin sekteye uğramasına sebep olmaktadır. Bu bilinçle Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, ERÜ'nün ve Kayseri Üniversitesi'nin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. ERÜ'ye ait toplam 105 patent tescil edilmiş olup, bunlardan 9'u Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi vasıtası ile lisanslama yoluyla biri de devir edilmek suretiyle ticarileştirilmiştir. Bir diğer önemli buluşumuz ise patent başvurusu öncesi sınai haklarının devir edilmesi suretiyle ticarileştirilmiştir. Bu ticarileştirme örnekleri Türkiye'de ilklerden olup, ilk defa üniversite sahipliğindeki bir patentin ihale ile devri gerçekleşmiştir. Yine ilk defa üniversite hak sahipliğindeki patentin Teknoloji Transfer Ofisine lisanslanması ve sonrasında bu patentli ürünün ABD, Almanya ve Avusturya'ya ihraç ederek teknoloji transferi gerçekleştirilmiştir."

ERÜ Genel Sekreteri ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanvekili Narin ise etkinliğin ekosisteme sunacağı katkıları anlatarak, fikri mülkiyet haklarının korunmasında gelinen noktayı ve yürütülecek süreçler hakkında bilgi verdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Durak da etkinliğin önemini vurgulayarak, son dönemde fikri mülkiyet haklarında Türk Patent ve Marka Kurumu olarak yaptıkları çalışmalar ve yapay zekanın fikri mülkiyet haklarına yansımalarından bahsetti.

Kaynak: AA / Güncel

Teknoloji Kapadokya Erciyes Türkiye kayseri Güncel

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