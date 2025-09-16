Kapadokya Duvar Resimleri İçin Uluslararası Konferans Düzenlendi

Nevşehir'de "Kapadokya Bölgesi Duvar Resimlerinin Korunması ve Araştırılmasına Dair Yapılan Çalışmalar" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen konferansa, yurt içinden ve dışından akademisyenler katıldı.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kapadokya bölgesini tanıtan kısa film izlendi.

Konferansta konuşan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, üniversitelerinin YÖK tarafından 2021 yılında "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi" alanında ihtisas üniversitesi ilan edildiğini anımsatarak, bu kapsamda bilimsel araştırmalara öncülük etmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Bölge açısından önemli konferansa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Akın, "Kapadokya'nın zengin kültürel dokusu, eşsiz doğal oluşumları ve çok katmanlı tarihsel mirası akademik çalışmalarımıza zemin sunmaktadır. Sadece koruma ve konservasyon tekniklerini değil, bu mirasın turizme kazandırılması amacıyla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konferanstaki bilimsel platform, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra ülkemizden uzmanların katkısıyla Kapadokya'daki kültürel mirasa yönelik bilgi ve deneyim paylaşımını derinleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdür Vekili Turgay Arıkan ise Kapadokya'nın sahip olduğu evrensel değerlerle önemli turizm merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çekti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki kaya oyma kiliselerde bulunan duvar resimlerinin tüm insanlığın ortak mirası kabul edildiğini ifade eden Arıkan, bunların korunması için konservasyon ve restorasyon çalışmalarının yapıldığını belirtti.

İtalya Tuscia Üniversitesinden Paola Pogliani ile Japonya Tsukuba Üniversitesinden Yoko Taniguchi'nin duvar resimlerinin tarihçesini anlattığı etkinlik, farklı konulardaki istişare oturumlarıyla sürdü.