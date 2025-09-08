Haberler

Kapadokya'daki Sıcak Hava Balon Turları Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Kapadokya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sıcak hava balon turları gerçekleştirilemedi. Bölgede uçuşların yapılabilmesi için havanın uygun hale gelmesi bekleniyor.

Kapadokya'daki en gözde aktivitelerden sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin turistler tarafından kuş bakışı izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turu, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yapılamadı.

Nevşehir ve çevresinde sabah erken saatlerde başlayan sağanağın, bugün ve yarın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava koşulları balon uçuşlarının gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.

