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Kapadokya'daki Limon Depolarında Denetim

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NEVŞEHİR Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kapadokya'da yer altında muhafaza edilen limon depolarında denetleme yaptı. Fiyat artışları karşısında denetimlerin sürdüğünü belirten müdür, limonların depolardaki durumu hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

NEVŞEHİR Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kapadokya'da yer altında muhafaza edilen limon depolarında denetleme yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kapadokya'daki limon depolarında denetleme yaptı. Yetkililer, yer altında kayadan oyma soğuk hava depolarında muhafaza edilen limonlar ile ilgili bilgi aldı. Fiyat artışları karşısında denetimlerin sürdüğünü belirten Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, "Kapadokya bölgesinde soğuk hava depolarımızda sakladığımız limonlar, ikinci ay itibarıyla depolarımıza girmiş ve şu ana kadarda muhafaza edilmiş vaziyetteler. Arkadaşlarımız bölgeye girişlerin dörtte bir oranında azaldığından bahsediyor. Firmaların burayı sadece kiralama amacıyla kullandığını, ürünlerinin kendilerinin olmadığını beyan ettiler. Biz gerekli denetimleri yapıyoruz. Afaki artışlardan vatandaşlarımızın zarar görmemesi için her gün denetimlerimiz devam edecek" dedi.

'ŞU ANDA FİYATLAR 45-50 TL BANDINDA DEVAM EDİYOR'

Bu yıl işçi, maliyet ve nakliyedeki yüksek artışlar nedeniyle her yıl ortalama 3-4 milyon sandık limon girişinin soğuk hava depolarına yapılmasına rağmen bu yıl 1 milyon civarında olduğunu söyleyen depo sahibi Yüksel Doğan ise, "Bu limonlarımız Mersin ve Adana bölgesinden aşırı sıcaklara dayanamayacağı için 11 ayın sonuna doğru Ortahisar Kavak bölgesine nakliye ediliyor. Burada depomuzun bir özelliği var. Yazın 30-35 derece sıcaklıklarda, depo 9 dereceyi geçmeyecek şekilde limonlar muhafaza ediliyor. Çiftçi kardeşlerimiz Mersin ve Adana bölgesinden gönderiyorlar. Burada da özel firmalar satışlarını yapıyorlar. İç piyasada ve ihracata değerlendiriliyor. Şu anda fiyatlar 45-50 TL bandında devam ediyor. Mersin bölgesindeki maliyetler nedeniyle geçen yıl çok büyük zarar etti. Çiftçiler, emekleriyle kendi gayretleriyle 3-4 milyon adet depoladığımız bu malları bu yıl yapamadı. Parası yok, zarar ettiler. Mersin ve Adana bölgesinde işçi sıkıntısı var. Maliyet ve nakliye yüksek. Ortahisar ve Kavak'a 1 milyon sandık girişi oldu. Fiyatların yükselmesi ve çürük oranı bu yıl yüzde 30 oranında fiyatları etkiledi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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