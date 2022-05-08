Kapadokya'daki kayadan oyma depolardan yurt dışına limon gönderiliyor

Akdeniz Bölgesi'nde hasat edildikten sonra Kapadokya'daki kayadan oyma soğuk hava depolarında muhafaza edilen limon, Rusya, Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna'ya ihraç ediliyor.

Nevşehir'in Kavak ve Ortahisar beldelerinde yer altına oyularak yapılan 100'den fazla depoya kasım ayından itibaren sevk edilen limon, yaklaşık beş ay nemli ortamda muhafaza edildikten sonra iç ve dış piyasanın talebini karşılıyor.

Limonlar, ebatlarına göre ayrıldıktan sonra işçilerce paketlenip tırlara yükleniyor. Ürün, daha sonra yurt içi ve dışı pazara sevk ediliyor.

Bölgede ihracat ve paketleme yapan firmanın sahibi Sefa Şişman, AA muhabirine, hasat döneminde ağaçlarından toplanan ürünün bir kısmıyla piyasanın ihtiyacının karşılandığını, kalanların ise çürümeden bir sonraki hasada kadar talebi karşılaması amacıyla Kapadokya'daki depolara getirildiğini belirtti.

Bölgedeki yer altı depolarında muhafaza edilen limonun yurt içi ve yurt dışına sevkinin başladığını kaydeden Şişman, "Limon, Kapadokya'daki depolardan iç piyasanın yanı sıra Rusya, Romanya, Sırbistan, Macaristan ile Ukrayna'nın bazı kısımlarına gidiyor. Rusya'ya kara yoluyla gönderemiyoruz. Samsun Limanı'nda gemilerle Rusya'ya sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıla kıyasla biraz zayıf, çok talep olmuyor. Depo çıkış kilogram fiyatı geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi 4,5 ila 5 lira bandında." dedi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı piyasayı etkiledi"

Ortahisar beldesindeki bir deponun satış ve pazarlama sorumlusu Erol Aydın ise "Rusya-Ukrayna Savaşı piyasayı etkiledi. İhracat devam ediyor ama geçen yıllara nazaran biraz daha seyrek gidiyor. Balkan ülkelerine ihracatımız sürüyor. Savaş nedeniyle bu iki ülkeye olan ihracat geçen yıllara kıyasla düştü elbette." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş de her biri 20 kilogram olan ortalama 6 milyon sandık limonun bölgedeki depolarda belirli süre tutulduğunu, deponun kendine has nemli yapısı sayesinde kabuğunun incelip, suyu ve aromasının arttığını anlattı.

Bölgedeki depolara getirilen limonun çok büyük kısmının ihraç edildiğini anlatan Ateş, şöyle konuştu:

"Kapadokya'daki depolara yılda 6 ila 8 milyon sandık arasında limon geliyor, yüzde 75'i ihraç ediliyor. Kasabamızda ve bölgemizde hiç limon ağacı olmamasına rağmen ihracata giden limon buradan gidiyor. Kasabamız turistik bir yer, turizm ağırlıklı yatırımlar var. Bunun yanında 1960'lı yıllardan beri sürdürülen soğuk hava depoculuğu istihdam yaratmaktadır. Limonun ne kadar önemli ürün olduğu ortaya çıkıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen ihracat durmadı. Mersin yöresinden 20 kilogram ağırlıktaki limon sandıkları depoda kalınca 22 kilogram olarak çıkıyor. Hem lezzetleniyor hem de suyu fazlalaştığı için kilogramı artıyor."