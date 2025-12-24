Kapadokya'da yeni yıl hazırlıkları tamamlandı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı, bazı otellerde doluluk oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yeni yıl için hazırlıklar tamamlandı. Oteller, çam ağacı, led ışıklar, Noel Baba gibi çeşitli malzeme ve figürlerle süsledi. Ürgüp ilçesinin meydanına metalden yapılan peribacasının maketine, kadınlar tarafından örülen motifler giydirildi.

YILBAŞINDA ÇOK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER OLACAK'

Kapadokya Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez "Geçen kasım ve aralık ayının ilk haftasından sonra Kapadokya bölgesindeki turistik konaklama tesislerinde artışlar başladı. Özellikle rezervasyon akışımız gayet iyi gidiyor. Yüzde 75-80 doluluk oranını yakalayacağız. Mevsimin kış olmasından dolayı iç pazardaki misafirlerimizin tatillerini son dakikaya bırakacaklarını düşünüyorum. Çünkü hava şartları değişebilir o yüzden de son dakika rezervasyonları ile beraber tamamen doluluk oranlarını yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu tabii yüzde 100 doluluk oranına ulaşabilme şansımız var mı bunu bilemiyorum ama yüzde 80'in üzerine düşüneceğimize inanıyorum. Yılbaşında çok çeşitli etkinlikler olacak. Bununla beraber Kapadokya bölgesinde her bütçeye uygun konaklama tesislerimiz mevcut ve her bütçeye uygun eğlence merkezlerimiz de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'ÖZELLİKLE ASYA VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN GELEN TURİSTLER BÖLGEYİ TERCİH EDİYOR'

Bölgedeki bir otelin genel müdürü Murat Yavuz da yılbaşı dönemine yönelik yoğun talep yaşandığını belirterek, otellerdeki hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Yavuz, "Otellerimizde doluluk oranı yüzde 80'lerin üzerinde. Kapadokya genelinde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlayarak yeni yıla coşkuyla gireceğiz. Yeni yıla ilişkin turizm beklentilerimiz yüksek. İleriye dönük rezervasyonlarımız gelmeye başladı. Özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler bölgeyi tercih ediyor. Kapadokya'da her bütçeye uygun konaklama imkanı bulunuyor. Oda fiyatları 2 bin 500 liradan başlayarak 50-60 bin liraya kadar çıkıyor. Otellerde yılbaşına özel programlar kapsamında canlı müzik ve eğlence etkinlikleri de düzenlenecek" diye konuştu.