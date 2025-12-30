Kapadokya'da yılbaşında 1722 güvenlik personeli görevlendirildi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yılbaşı kapsamında, huzur ve güvenliğin sağlanması için 1722 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağı belirtildi.

Nevşehir Valiliği'nde düzenlenen toplantıya Vali Ali Fidan, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Ali Fidan, "Yeni yıl dolayısıyla Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin ilimizde yoğun olarak bulunduğu bir dönem yaşanmaktadır. Konaklama tesislerindeki doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 90 seviyelerine ulaşmıştır. Bu oranın yüzde 100'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yılbaşı süresince artan bu hareketlilik dikkate alınarak; Nevşehirli hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin yeni yılı huzur, güven ve esenlik içerisinde karşılayabilmeleri amacıyla ilimiz genelinde gerekli tüm tedbirler titizlikle planlanmıştır. Kamu düzeninin korunması, toplumsal huzurun sürekliliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin teminat altına alınması temel önceliklerimizdir" dedi.

'ZİYARETÇİ BÖLGELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ AYRICA GÜÇLENDİRİLECEKTİR'

Vali Fidan, önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetleri esas alınarak planlanan tüm çalışmaların kurumlar arası etkin koordinasyon içerisinde yürütüleceğini belirterek, "Emniyet birimlerimizin sorumluluk alanında; 33 uygulama noktasında, 48 trafik ve 71 asayiş ekibi olmak üzere 1135 personelimiz, jandarma birimlerimizin sorumluluk sahasında ise 23 uygulama noktasında 22 trafik ve 91 asayiş ekibiyle birlikte 587 personelimiz olmak üzere toplamda 1722 güvenlik personelimiz yeni yılda sahada olacaktır. Bu planlama ile ilimiz genelinde genel güvenlik, asayiş ve trafik güvenliği yönünden güçlü bir tedbir mekanizması oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra; 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 30 personelimiz, 19 istasyonda 4 hekim, 19 sürücü ve 40 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 63 kişilik 112 Acil Sağlık ekibi personelimiz ve 74 hekim, 560 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 634 kişilik sağlık personelimiz, yılbaşı süresince görev yapacaktır. Kapadokya bölgesinde yer alan turizm alanları, konaklama tesisleri, seyir noktaları, ana ulaşım güzergahları ve yoğun ziyaretçi bölgelerinde güvenlik ve trafik tedbirleri ayrıca güçlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,