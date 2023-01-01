KAPADOKYA'DA YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİLER Güncel Haberler TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıla coşkuyla girdi. TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıla coşkuyla girdi. Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2023 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Turistler, havai fişek gösterileriyle eğlendi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kapadokya Güncel Haberler

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