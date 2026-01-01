Haberler

Kapadokya'da yeni yıla havai fişek eşliğinde eğlenerek girdiler

Güncelleme:
Kapadokya, yerli ve yabancı turistlerin katıldığı yılbaşı kutlamalarında havai fişek gösterileri ve dansöz performansları ile dolup taştı. Turistler, 2026 yılını yeraltı eğlence merkezlerinde karşıladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıla havai fişek eşliğinde eğlenerek girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları pek çok noktaya akın etti. Kapadokya'da en fazla ilgi gösterilen mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2026 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Turistler, havai fişek ve dansöz gösterileriyle eğlendi.

