Kapadokya'da yaşayan Ukraynalı fotoğrafçı turistlerin mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor - Haberler

Ukrayna'dan yaklaşık 7 yıl önce turist olarak geldiği Kapadokya'ya yerleşen 34 yaşındaki fotoğrafçı Sergei Yemelin, bölgeyi ziyaret edenlerin hatıralarını fotoğraflayarak geçimini sağlıyor.

Sergei Yemelin, 2015 yılında doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek amacıyla geldiği Kapadokya'da, manzara açısından zengin olan bölgedeki dış çekim hizmetlerinin yetersizliğini fark ederek, Göreme beldesinde yaşamaya karar verdi.

Beldede iş yeri açan ve fotoğraf makinesiyle yerli ile yabancı turistlerin mutlu anlarını ölümsüzleştirmeye başlayan Yemelin, talep edenlere kostüm kiralama hizmeti de veriyor.

Yemelin, AA muhabirine, Kapadokya'nın peribacaları, kanyonları ve sıcak hava balonlarıyla doğal bir dekor olduğunu belirterek, insanlık tarihi için önemli yeri bulunan bölgede yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Televizyon ve internet mecralarından gördüğü Kapadokya'ya seyahatinin geleceğini şekillendirdiğini ifade eden Yemelin, "Sanat insanı olduğum için farklı yerleri gezdim. Kapadokya'ya ilk geldiğimde heyecanlıydım, çok güzel yerler keşfettim. O zaman çok fotoğrafçı yoktu. Fotoğrafçılık pek popüler değildi. Manzara ve renkli balonlar beni cezbetti, burada kalmaya karar verdim." dedi.

Yemelin, küçük yaşlardan itibaren resim ve sanata ilgi duyduğunu, eğitim hayatı boyunca çeşitli sanatsal eğitimler aldığını, üniversiteden mezun olduktan sonra ise tamamen fotoğrafa odaklandığını anlattı.

Fotoğrafın, hayatına anlam veren bir tutku olduğunu dile getiren Yemelin, Kapadokya'da doğanın yansıttığı görselliğin işini aşkla yapmasını sağladığını aktardı.

Türkiye'yi iklimi, yemekleri, insanlarının misafirperverliği başta olmak üzere birçok nedenden dolayı sevdiğini anlatan Yemelin, "İlk zamanlarda bir iş yerim yoktu ve serbest dolaşarak fotoğraf çekiyordum. Sonra daha nitelikli olarak işimi sürdürmeye karar verdim. Kapadokya'ya gelen insanlar için burası sanki bir festival alanı gibi, çok büyüleyici bir yer. Burası çok güzel, parlak ve renkli, manzarası ve havası harika. Kapadokya, Türkiye'nin doğusundan da batısından da farklılıkları olan bir yer." diye konuştu.

Göreme'ye ilk geldiğinde Rusya ve Ukrayna'dan çok turist gelmediğini aktaran Yemelin, "Burası yakın bir coğrafyada ve güzel bir yer. Fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldıkça çeşitli yerlerden turistler gelmeye başladı. Kapadokya'da diğer meslektaşlarımdan daha farklı fotoğraflar çıkarmak için çalışıyorum. Burası fotoğraf sanatı için gelecek vadediyor. Fotoğraf video gibi değil, kalıcı bir şey. Baskı yapıp duvara asarsınız ve var olur. Sanatseverler beni anlayacaktır, bir hedefin olunca ilk görevin işini güzel yapmak oluyor." değerlendirmesinde bulundu.