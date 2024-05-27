Uçhisar'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Nevşehir'in gözde turizm alanlarından Uçhisar beldesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı konuklara yöresel yiyecekler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla kayadan oyma tarihi Uçhisar Kalesi girişinde etkinlik düzenlendi.

Türk yemek kültürünün tanıtıldığı etkinlikte, kadınlar gözleme yaptı. Oluşturulan stantta alanı gezen turistlere yaprak sarması, ev baklavası, kuru kaymak, Nevşehir simidi ve gözleme ikram edildi.

Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, gazetecilere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak düzenledikleri etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Yöresel yemeklerini tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Çamcı, "Turistler, Türk mutfağını böylelikle daha iyi tanıyorlar. Yöresel yemekler konuklarımızın çok ilgisini çekti." dedi.

Güney Koreli turist Seo Do Yeon da daha önce sadece fotoğraflarını gördüğü Kapadokya'da Türk kültürünü yakından tanıma imkanı bulduğunu belirterek, "Kapadokya da Türk yemekleri de çok güzel. Tatlıları seviyorum. Burada baklava ve farklı yiyecekler ikram edildi. Buradaki her şey benzersiz özellikte. Türk yemekleri çok lezzetli." diye konuştu.

Tayvanlı turist Mimi Chi Thi ise Uçhisar Kalesi'ni ziyaret etmek istediği sırada sürprizle karşılaştığını, tadına baktığı yöresel lezzetleri beğendiğini kaydetti.