Kapadokya'da turizm alanları genişletiliyor - Haberler

Nevşehir Valiliği, Kapadokya'daki turizm faaliyetlerinin daha geniş alanda yürütülebilmesi, turistlere yeni destinasyon sağlanması amacıyla çalışma başlattı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından "En iyi kırsal turizm destinasyonu" seçilen, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyü ve çevresinin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla başlatılan "Manastır Vadisi Düzenleme Projesi", Konya Ovası Projesi ve AHİLER Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçiriliyor.

Mustafapaşa köyündeki Manastır Vadisi'nin açık hava müzesine dönüştürülerek Türkiye ve dünya turizmine kazandıracak projenin kamuoyuna tanıtılması amacıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, protokol üyeleri ve basın mensuplarıyla vadi yürüyüşü yaptı, restorasyon ve çalışma alanlarını inceledi.

Bölgeyi ziyaret eden turistlerce henüz bilinmeyen doğal kaya oluşumları ve çeşitli bitki örtüsüyle kaplı vadideki etkinlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Daha sonra Mustapaşa köyündeki Topakoğlu Konağı'na geçen Vali Becel'e, projenin detaylarıyla ilgili Kapadokya Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Levent Ak sunum yaptı.

Becel, gazetecilere, Kapadokya'daki turizm çeşitliliğinin artırılması amacıyla yeni alanlar oluşturulduğunu, turistlere bölgede bilinen alanların dışında tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerin sunulması için çalışıldığını belirtti.

Bölgenin turizm yönünden zenginleştirilmesi için çeşitli projeleri de hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Becel, şöyle konuştu:

"Burası, Mustafapaşa'daki zenginliklerin boyutunu görmek açısından önemli bir destinasyon. 10 hektarlık alanda yaklaşık 10 milyon lira bütçe ile yapılmış anlamlı bir proje. 2023 yılında bitirmeyi hedeflediğimiz bu proje kapsamında 5 kilise ile aşevi ve halı dokuma binasının restorasyonu yapılacak. Bu proje bölge için önemli. Yine Mustafapaşa'da devam eden İl Özel İdaresi aracılığıyla yaptığımız jeotermal su ile ısıtılacak açık havuz projesi var. Bunlar tamamlandığında bu bölgenin Nevşehir için çok daha geniş destinasyon sunma açısından faydası olacağını inanıyoruz."

Becel, Şahinefendi köyünden Çavuşin köyüne kadar sürecek 80 kilometrelik Kapadokya Kültür Yolu Projesi güzergah çalışmalarının düzenlenmesine de başlanıldığını sözlerine ekledi.