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Kapadokya'da Sonbahar Gösterisi: Sarı ve Kahverengi Uyumu

Kapadokya'da Sonbahar Gösterisi: Sarı ve Kahverengi Uyumu
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Kapadokya, sonbaharda sararan yaprakları ve peribacalarıyla oluşturduğu eşsiz manzaralarla turistlerden büyük ilgi görüyor. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan bu bölge, doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir görsellik sunmaya devam ediyor.

Kapadokya'da sonbaharda sararan yaprakların peribacalarıyla renk uyumu turistlerin beğenisini topladı.

Ziyaretçilerini her mevsim farklı görsel zenginlikleriyle karşılayan Kapadokya, şu sıralar sarı ve kahverenginin tonlarıyla kaplandı.

Milyonlarca yıl önce oluşan peribacalarının çevresindeki ağaçlar ve bitki örtüsünün sonbaharda yeşili terk ederek farklı renklere bürünmesi bölge manzarasını farklılaştırdı.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistler, doğanın sanatına şahitlik ediyor.

Kış aylarında kar yağışı ile beyaza, ilkbahar ve yaz mevsiminde yeşile ve çiçeklerin farklı renklerine bürünen bölge, sonbaharda da konuklarına masalsı görüntüler sunuyor.

Sıcak hava balonlarının gökyüzünü süslediği Kapadokya'da bazı turistler at sırtında masalsı manzarada yolculuk yaparken bazıları ise vadi yürüyüşüne katılıyor.

Vadi yürüyüşü yapanlardan Ramazan Yıldırım, AA muhabirine, doğada mevsim koşulları dolayısıyla ortaya çıkan renklerin peribacalarıyla uyumunu beğendiğini ifade ederek, "Ailemle gezmek için Göreme'ye geldik. Karşılaştığımız manzarayı kaydetmeye çalışıyoruz. Ağaçlar ve Kapadokya'ya özgü coğrafi şekiller güzel görüntü oluşturuyor. Burayı herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

Almina Bilmez de Kapadokya'yı farklı renklere büründüğünde görmek istediğini belirterek, "İlk defa geldim. Çok güzel bir manzara var. Peribacaları, sıcak hava balonları ve doğanın renkleri çok uyumlu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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