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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Otomobile Çarptı

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Otomobile Çarptı
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Kapadokya'da havalanan bir sıcak hava balonu, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından balon uçuşuna devam ederken, otomobilde hasar meydana geldi. Olay çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, bir sıcak hava balonu yükseldiği sırada otomobile çarptı. Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, saat 06.00 sıralarında Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonu, bölgede bulunan park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar meydana geldi. Sıcak hava balonu ise uçuşuna devam etti. Sıcak hava balonu, yaklaşık 1 saat süren uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

Sıcak hava balonunun otomobile çarptığı, yaklaşık 10 kişinin sepetten tutarak çarpma anını engellemeye çalıştığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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