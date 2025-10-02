Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Gökyüzüne Yükseldi

Haberler

Türkiye'nin gözde turistik bölgelerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, peribacalarıyla dolu vadi manzarasına renk katmaya devam ediyor. Mevsim koşullarının etkisiyle uçamayan balonlar, yeniden gökyüzüne açılarak turistlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Türkiye'nin dört mevsim tatil rotalarından Kapadokya'daki sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadi manzarasına renk kattı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, milyonlarca yıl önce oluşan jeolojik şekilleri kuşbakışı izlemek isteyen turistler sıcak hava balon turuna ilgi gösterdi.

Bölgede mevsim koşulları itibarıyla zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle 29 Eylül'den itibaren uçamayan sıcak hava balonları yeniden gökyüzüne açıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarında gün doğumu vaktinde hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.

Balonlar, tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli Meskendir, Aşıklar, Kılıçlar, Zemi ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üstünde uçtu.

Bazı turistler bölgeyi izlerken, bazıları da vadi yamaçlarından balonların renk kattığı manzaranın keyfini yaşadı.

Yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında uçan sıcak hava balonları Uçhisar beldesi ile Çavuşin köyü yakınlarına iniş yaptı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
