Haberler

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Turu Yeniden İptal Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da 2 gündür olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan sıcak hava balonları turu, yarın da iptal edildi. Yetkililer, turların hava koşullarının normale dönmesiyle yeniden başlayacağını belirtti.

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür yapılamayan sıcak hava balonları turu yarın da iptal edildi.

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile bilinen Kapadokya'da, turistlerin ilgi gösterdiği gözde aktivitelerden sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür yapılamıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin ziyaretçilerce gökyüzünden izlenmesine olanak sunan turlar, bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle yarın da iptal edildi.

Yetkililer, turların mevsimsel hava koşullarının normalleşmesi ile yeniden gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yılda ortama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava koşulları uçuşların gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.

Kaynak: AA / Orçin Yıldırım - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı

7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
Sevcan Orhan'ın menajer davası! Şevval Sam'ın anlattıkları olay

Ünlülerin menajerine suçlamalar ağır: İş bıçak çekmeye kadar gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.