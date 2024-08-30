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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Türk Bayraklarıyla Uçtu

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Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi. Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve ilginç coğrafyası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu.

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balona kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.

Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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