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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları, Atatürk Posterleriyle Havalandı

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları, Atatürk Posterleriyle Havalandı
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı anısına sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı. Yerli ve yabancı turistler bu özel anları fotoğrafladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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