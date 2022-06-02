Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı - Haberler

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Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara yeniden başlandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara yeniden başlandı.

Kapadokya Alan Başkanlığınca, kaçak yapılarla mücadele ve bölgenin rehabilitasyonu amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Özel İdaresi ekipleri, Göreme beldesinin İsalı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evi yıkarak enkazını kaldırdı.

Yetkililer, kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaparak kaçak ve usulsüz yapıları tespit ediyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendiriliyor.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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