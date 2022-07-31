KAPADOKYA'DA PERİBACALARI HAYVANLARI ANDIRAN FİGÜRLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peri bacalarının bazıları insan ve hayvanı andıran figürleriyle, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Halk arasında Perili Vadi olarak da isimlendirilen Devrent Vadisi'nde deve, fok balığı, at, kurt başı, sürüngen ve kaplumbağa gibi hayvanları andıran figürlü peribacalarında, namaz kılan bir insanı, parmak ve dua eden iki eli andıran peribacaları dikkat çekiyor. Bölgeye gelen turistler, farklı figürlerdeki peribacaları ile fotoğraf çektiriyor. PERİBACALARININ OLUŞUMU

Uzmanlar, bundan 60 milyon yıl kadar önce Kapadokya'nın bir iç deniz olduğunu ve çevresindeki yanardağların faaliyete geçmesiyle yüksek ısıdan bu denizin kuruduğunu belirtiyor. Yanardağlardan püsküren lavların tıpkı kocaman bir kasenin içini doldurur gibi denizin yerini doldurduğunu ve milyonlarca yıl boyunca akarsuların lavların soğumasıyla oluşan yumuşak kayayı aşındırarak derin vadiler oluşturduğunu dile getiren uzmanlar, esen kuvvetli rüzgarların yanı sıra erozyonun da peribacalarına bugünkü şeklini verdiğini kaydediyor.

Uzmanlar ayrıca, bölgedeki her vadinin yapısı ve rüzgarı alış açısının birbirinden farklı olduğunu, bunun için de vadilerdeki peribacası oluşumlarının farklılıklar gösterdiğini ifade ediyor. (DHA)