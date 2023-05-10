Kapadokya'da nisanda 30 binden fazla turist balon turuna katıldı

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'da nisan ayında 30 bin 282 turist, sıcak hava balon turuna katıldı.

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'da nisan ayında 30 bin 282 Turist, sıcak hava balon turuna katıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da yağış ve rüzgar engeli dolayısıyla nisan boyunca 10 gün sıcak hava balon turu düzenlenebildi.

Turlara katılan 30 bin 282 yerli ve yabancı Turist, peribacalarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izledi.

Geçen yılın aynı döneminde 18 gün gerçekleşen turlara 45 bin 379 turist katılmıştı.