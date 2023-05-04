Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kapadokya'da kayalıklarda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kapadokya'da kayalıklarda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güncel Haberler

Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadide düştüğü kayalıklarda mahsur kalan sahipsiz köpek, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadide düştüğü kayalıklarda mahsur kalan sahipsiz köpek, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göreme beldesindeki Meskendir Vadisi'nde bir köpeğin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu köpeği sıkıştığı kayalıklardan kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan sahipsiz köpek, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'na götürüldü.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Belediyesi Kapadokya İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title