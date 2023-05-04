Kapadokya'da kayalıklarda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadide düştüğü kayalıklarda mahsur kalan sahipsiz köpek, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göreme beldesindeki Meskendir Vadisi'nde bir köpeğin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu köpeği sıkıştığı kayalıklardan kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan sahipsiz köpek, Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'na götürüldü.