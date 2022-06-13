Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor - Haberler

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Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Asım Çapacı - Güncel
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Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor Kapadokya'da 300'den fazla kaçak yapı tespit edildi Dünya Kültür Mirası UNESCO listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Kapadokya'da 300'den fazla kaçak yapı tespit edildi

NEVŞEHİR - Dünya Kültür Mirası UNESCO listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

Kapadokya Alan Başkanlığının kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde alınan karar doğrultusunda, Kapadokya bölgesinde izinsiz ve kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Alınan karar gereği Avanos İlçesine bağlı Çavuşin köyünde bulan bir yapı yanındaki eklentileriyle birlikte yıkıldı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda il özel idaresine bağlı iş makineleri yıkımı gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında başlatılan yıkımlara pandemi nedeniyle iki yıl ara verilmişti. Son iki yıl içerisinde Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yaklaşık 300'den fazla Kaçak veya ruhsatsız yapı tespit edildi. Şu ana kadar da yaklaşık 150 yapı İl Özel İdaresi ekipleri ve yapı sahibince tarafından yıkıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığının Kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde kaçak ve izinsiz yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Güncel

Kapadokya Türkiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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