Üye Girişi
Haberler

Kapadokya'da Kaçak Yapılar Kaldırılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında 49 ticari yapının kaldırılması için çalışmalara başladı. Kızılçukur ve Aşk vadileri ile Üç Güzeller mevkisinde bulunan yapılar, doğal ve kültürel görünümüne zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılıyor.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında 49 ticari yapının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Kızılçukur ve Aşk vadileri ile Üç Güzeller mevkisinde hediyelik eşya satan ve çay ocağı olarak işletilen 49 yapının kaldırılmasına başlanıldığı belirtildi.

Bölgedeki kaçak yapıların imar mevzuatı doğrultusunda tespit edilip ardından kaldırıldığı, bölgenin doğal oluşumunun korunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aşk Vadisi, Kızılçukur Vadisi ve Üç Güzeller mevkisinde yer alan 49 ticari birim, Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri denetiminde kaldırılıyor. Sit alanında yapılaşma koşullarına aykırı inşa edilerek bölgenin doğal ve kültürel görünümüne zarar veren kaçak yapılar için Kapadokya Alan Başkanlığınca gerekli uyarılar yapıldı. Kesin yapılaşma yasağı bulunan bölgedeki yapıların, Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri denetiminde kaldırma çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA / Güncel

Kapadokya Turizm Güncel

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? Victor Osimhen'in maaşı ne kadar? Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı? CANLI maç izle! (AMEDSPOR KOCAELİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Amed Kocaelispor maçı nereden izlenir? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi? 2 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title