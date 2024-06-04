Kapadokya'da Kaçak İnşa Edilen Konaklama Tesisi Yıkıldı

Kapadokya'da, peribacası oluşumlarının yakınına kaçak inşa edilen 11'i iglo mimarisiyle yapılmış 13 bölümün bulunduğu konaklama tesisi yıkıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla izinsiz ve kaçak yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Nevşehir'in Göreme beldesinde 11'i iglo mimarisiyle yapılmış 13 bölümün yer aldığı kaçak tesisi iş makinesi ile yıktı.

Yıkım çalışması sırasında jandarma personeli çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kapadokya Alan Başkanlığından yıkıma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgede, sit alanında yapılanma koşullarına aykırı ilave eklentileri bulunanların kaçak bölümlerinin yanı sıra peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamının kaldırılacağı belirtilerek, "Bölgenin doğal dokusuna zarar veren, kültürel varlıkları tahrip eden, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen tüm uygulamalara karşı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir." ifadesi kullanıldı.