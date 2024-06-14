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Kapadokya'da Jandarma Teşkilatının 185. Yıl Dönümü Kutlamaları

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Kapadokya'da, jandarmanın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında yerli bir firma tarafından üretilen sıcak hava balonu uçuş gerçekleştirdi.

Kapadokya'da, jandarmanın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında yerli bir firma tarafından üretilen sıcak hava balonu uçuş gerçekleştirdi.

Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlamaları dolayısıyla, Nevşehir'de sıcak hava balonu üreten firma tarafından üzerinde "jandarma brövesi" ile "185. yıl" logosu yer alan balon tasarlandı.

Çavuşin köyündeki balon kalkış alanında görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonu gün doğumu vaktinde gökyüzüne yükseldi.

Bölgede konvoy oluşturan jandarma araçları, balon uçuşa hazırlanırken çevresinde hilal oluşturdu.

Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kapsamında üretilen sıcak hava balonu yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.

Jandarma tarafından paylaşılan bilgi notunda, UNESCO Dünya Mirasları Listesindeki Kapadokya'da yıl dönümü etkinliklerinin coşkulu şekilde gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Varlığını devletine ve milletine adayan, gücünü milletinin kendisine duyduğu güven ve sevgisinden alan, vatanın her köşesine devletin kudretini, adaletini ve merhametini götüren Jandarma Teşkilatı, milletinin hizmetkarı, vazifesinin kölesi olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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