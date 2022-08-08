Kapadokya'da işlettiği otel odasında ölü bulundu TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Bora Ö. (70), işlettiği otel odasında ölü bulundu. TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Bora Ö. (70), işlettiği otel odasında ölü bulundu. Olay, Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde meydana geldi. İşlettiği otel odasında tek başına kalan Bora Ö.'den haber alamayan otel çalışanları, bir süre sonra odaya girdi. Bora Ö.'yü hareketsiz halde bulan otel çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bora Ö.'nün öldüğünü belirledi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Bora Ö.'nün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer Bora Füzesi Kapadokya Güncel Haberler

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