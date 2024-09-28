Üye Girişi
Haberler

Kapadokya'da Gazze'ye Destek Konferansı Düzenlendi

Kapadokya'da Gazze'ye Destek Konferansı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 'Kapadokya'dan Gazze'ye bir nefes' adlı programda gazeteci ve yazarlar, Gazze'ye yönelik saldırıları ve insanlığın sessizliğini eleştirdi. Katılımcılar, Gazze halkının direnişinin insanlık için bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya'dan Gazze'ye bir nefes" adlı programda çeşitli araştırmacı, gazeteci ve yazarlar konferans verdi.

Gazze'ye Destek Platformunca Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda bir konuşma yapan gazeteci yazar Yusuf Kaplan, Gazze'ye yönelik saldırıların ve tüm insanlığın seyrediyor olmasının insanlık tarihine kara leke olarak düştüğünü belirtti.

Kaplan, Siyonistlerin sözde büyük İsrail devleti amacıyla genç, yaşlı, engelli, çocuk ayrımı yapmadan soykırım uyguladığını ifade etti.

Gazze'nin, 8 milyar kişiye bir ayna tuttuğunu ve insanlığın kendisi ile yüzleşmesini sağladığını dile getiren Kaplan, "Diyoruz ki biz Gazze'yi kurtaramıyoruz. İslam dünyası sessiz. Gazze aynası bize neyi gösteriyor 57 İslam ülkesi yok, Müslümanların yaşadığı ülkeler var. Eğer Müslümanlar hakiki Müslüman olsaydı, umreye giden insanların hepsi Gazze'ye yürüse biterdi bu iş. Biz Gazze'yi kurtaralım derken Allah'ın adaleti nasıl tecelli ediyor. Gazze aynasının gösterdiği asıl bizim kurtarılmamız gerektiğini gösteriyor. Bizim kendimize çeki düzen vermemiz lazım." diye konuştu.

Mütercim ve aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze halkının tüm insanlığa öğretmenlik yaparcasına onurlu ve dirayetli bir duruş sergilediğini kaydetti.

Kantoğlu, Filistin'e karşı sürdürülen katliama ortak olan firmalara yönelik boykotun toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in uzun yıllardır devam ettiği katliamlarda katledilen çocukların batı ülkelerinin gözünde savaş zayiatından öte olmadığını dile getiren Kantoğlu, şöyle konuştu:

"Benim gördüğüm fevkalade zarif bir halkın, fevkalade zalim bir halkın eline esir düşmüş olduğudur. Bu durum 7 Ekim'den beri değil neredeyse bir asırdır böyle. Gazze'de katledilen çocuklar, insan dediğimiz mefhumun özüdür. Onları katletmek hakikate el uzatmak demektir. Mutlak bir bedeli olur, hep olmuştur. Tıpkı peygamberleri katletmek gibidir, çocukları katletmek. Ne Arap, ne Kürt, ne Türk kimsenin sahip çıkmadığı Filistinli adı var ortada. O diyar bizimdir, orası Anadolu'dur. Boğazı kesilen, kurşunla kafası dağıtılan, üzerine bomba yağdırılan o evlatlar doğurmamış olsak da bizim evlatlarımızdır."

Programda, Tayyar Tercan, Ercan Çiftçi, Mustafa Çakır, Mehmet Ali Bayram ve Fatih Tuğra Doruk da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Şahinbey, Nizip, Şehitkamil elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 72 yıl 110 günle tarihte en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir? En uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir? Guniess Dünya Rekorlar'ına göre "yaşayan en uzun boylu kadın olan Safranbolulu Rumeysa Gelgi'nin boyu kaç santimetredir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });