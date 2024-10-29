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Kapadokya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Balonlarla Kutlandı

Kapadokya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Balonlarla Kutlandı
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Cumhuriyet Bayramı'nda Kapadokya'da, sıcak hava balonları Türk bayrakları ile süslenerek havalandı. Turistler, eşsiz manzaralar eşliğinde bayramı kutladı.

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda balonlar Türk bayraklarıyla havalandı.

Nevşehir'de turizmciler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Balonların sepetlerine Türk bayraklarının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile fotoğrafları da asıldı. Türk bayrakları ile süslü balonlar, peribacaları, tüf kayalara oyulu mekanlar ve yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu. Balon turuna katılan yerli ve yabancı turistlerin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kapadokya semalarında uçarak kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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