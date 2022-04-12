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Kapadokya'da çiçekler kar altında kaldı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Kapadokya'da çiçekler kar altında kaldı

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezi Kapadokya'da geçen hafta güneşin yüzünü göstermesiyle açan çiçekler kar altında kaldı.

NEVŞEHİR (AA) - Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezi Kapadokya'da geçen hafta güneşin yüzünü göstermesiyle açan çiçekler kar altında kaldı.

Nevşehir ve çevresinde gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde yağışın ardından kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altına düştüğü bölgede turistler, karlı manzarada fotoğraf çektirdi, deve turuna katıldı.

Turistlerden John Chiristian, AA muhabirine, bölgedeki iki günlük gezilerinde iki farklı manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Chiristian, "Balon turuna katılamadık ama karlı tepelerde geziyoruz. Aslında bu mevsimde kar beklemiyorduk ama bizim için sürpriz oldu. Hava biraz soğuk olsa da manzara güzel." dedi.

Mauro Bust da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını ilk kez gördüğünü, Kapadokya ziyaretinin kendisi için unutulmaz bir anı olacağını ifade etti.

Kapadokya'da çiçekler kar altında kaldı

Kapadokya'da çiçekler kar altında kaldı

Kapadokya'da çiçekler kar altında kaldı

Kapadokya'da çiçekler kar altında kaldı

AA / Behçet Alkan - Güncel

Kapadokya, Nevşehir, Turizm, kar, Güncel, Haberler

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