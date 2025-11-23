Haberler

Kapadokya'da balonlar bu kez öğretmenler için havalandı

Güncelleme:
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 110 öğretmen, 24 Kasım etkinliği kapsamında sıcak hava balonlarını binip, güzel manzaranın keyfini çıkardı.

Nevşehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında; Ürgüp Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Ürgüp Festival alanında bir araya gelen 110 öğretmen, sıcak hava balonlarına bindi. Balonlarla yaklaşık bin metreden Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini deneyimleme fırsatı bulan öğretmenler, 45 dakikalık tur sonrası iniş yaptı.

'HATIRLANIYOR OLMAK, BİZİ MUTLU ETTİ'

Kapadokya Alev Alatlı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Özge Yozgat, "Ürgüp Kaymakamlığımız tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği için balon turu hediye edildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde balona binmiş olanlar da vardır ama ilk defa binecek olanlar da vardır. Bu şekilde hatırlanıyor olmak, bizi mutlu etti" dedi. Öğretmen İzzet Erdem, "Böyle bir etkinliği düzenleyen, bu anlamlı günde bizi unutmayan Ürgüp Kaymakamlığımıza öğretmenler adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR GİBİ ŞENDİK'

Öğretmen İbrahim Özcan, "Böyle bir organizasyonda yer almak, bizi gerçekten çok mutlu etti. Duygularımız çok farklı, sabahleyin çocuklar gibi şen bir şekilde kalktık ve buraya geldik. İlk defa Kapadokya bölgesindeki balon turuna da katılmış olacağız. Bizim için çok güzel bir Öğretmenler Günü etkinliği oldu. Bu etkinliğe sebep olan başta Ürgüp Kaymakamımız, Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve balon firmasına teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarda burada çocuklar gibi şen. Bizim için güzel bir motive oldu" dedi. Öğretmen Sevilay Atak da "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Buradan şehit öğretmenlerimizi anıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
