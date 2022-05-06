Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları, bölgede aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuş bakışı izlemek isteyen turistlerin katıldığı sıcak hava balon turları dün ve bugün gerçekleştirilemedi.

Yarın akşam saatlerine kadar devam edecek yağışın sona ermesiyle turların, 8 Mayıs Pazar gününden itibaren yapılması bekleniyor.

Hava koşullarının uygun olduğu günlerde Nevşehir'in Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki vadilerden gökyüzüne yükselen balonlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) hava şartlarının elverişli olması halinde verilen izinle uçuş yapabiliyor.

Bölgede, balonlarla yılda ortalama 250 gün tur düzenlenebiliyor.