Kapadokya'da balayı tatili yapan gelin hayatını kaybetti
Sivas'ta evlenen Nazlıcan Göksu, balayı için geldiği Kapadokya'da otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Gelinin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine gönderildi.
Kapadokya'da bayalı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan gelin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta hafta sonu evlenen Nazlıcan Göksu (21), düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya geldi.
Çift, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti.
Gece saatlerinde gelin Göksu fenalaştı, 112 Acil Servis'i arayan eşi kalp krizinden şüphelendiğini söyledi.
Ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu kurtarılamadı.
Genç kadının cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.