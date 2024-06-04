Üye Girişi
Haberler

Kapadokya'da balayı tatili yapan gelin hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta evlenen Nazlıcan Göksu, balayı için geldiği Kapadokya'da otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Gelinin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine gönderildi.

Kapadokya'da bayalı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan gelin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta hafta sonu evlenen Nazlıcan Göksu (21), düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya geldi.

Çift, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti.

Gece saatlerinde gelin Göksu fenalaştı, 112 Acil Servis'i arayan eşi kalp krizinden şüphelendiğini söyledi.

Ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu kurtarılamadı.

Genç kadının cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Kapadokya Nevşehir Otopsi Göksu Sivas Olay Yaşam Güncel Haberler

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

 Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti

Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti

 Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Bakmadan Geçme

Di Marzio kimdir? Di Marzio kaç yaşında, nereli, mesleği ne? LOL çöktü mü? 4 Haziran Salı LOL sorun mu var? #129300 Icardi gidiyor mu? Icardi ayrılacak mı? #129300 Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? 3 bin TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı? #129300 4 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 4 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title