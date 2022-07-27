Kapadokya'da alternatif yol tartışması

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, en çok turist yoğunluğunun yaşandığı Göreme Açık Hava Müzesi ve Tokalı Kilisesi'nin önünden geçen kara yolunda seyreden ağır tonajlı araçların çıkardığı titreşimin bölgeye zarar vermesi nedeniyle başlatılan alternatif yol çalışmaları, tartışmalara neden oldu. Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü ve İç Anadolu Bölgesi Çevre Platformu Kapadokya Sözcüsü Mükremin Tokmak, "Burada yapılacak hafriyatla birlikte bu bölgede ciddi bir tahribata yol açabilecek bir çalışma devam ediyor" dedi. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş ise, "Biz burada alternatif bir yol ile Göreme Açık Hava Müzesi, Tokalı Kilise ve o alandaki kiliseleri kurtarmış olacağız" diye konuştu.

Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 2011 ve 2019 yıllarında aldığı iki ayrı karar ile UNESCO tarafından 1985'te Dünya Kültür ve Doğal Miras listesine alınan Göreme Açık Hava Müzesi ve Tokalı Kilisesi'nin önünden geçen yolun bölgeye zarar verdiği ve kiliselerdeki fresklerin dökülmesine neden olduğu için kapatılmasına karar verdi. Geçen günlerde bölgedeki kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte alternatif yol projesinin yapımına İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlandı. Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü ve İç Anadolu Bölgesi Çevre Platformu Kapadokya Sözcüsü Mükremin Tokmak, yeni yapılan yol çalışmalarının bölgedeki tarihi yapılara zarar verdiğini öne sürdü. Tokmak, "Kapadokya bölgesinin tarihi dokusunun bozulması ve yıpranmasına yönelik son günlerde haberler var. Göreme üzerinde Ortahisar- Göreme Müzesi'nin olduğu asfalt bölgeye açılan bir yolu arkadaşlar bildirdiler. Bölgede incelemelerde bulundum. Bu bölgede hem doğal oluşumlu peribacaları ve aynı zamanda manastır kompleksi var. Burada yapılacak hafriyatla birlikte bu bölgede ciddi bir tahribata yol açabilecek bir çalışma devam ediyor. Bunu ilgili birimlere duyurdum. Ortahisar Belediyesi kendi mücavir alanı içerisindeki bölgedeki bu yolu açarak ticari bir aktivitenin de oluşmasını istiyor. Aynı Kızılçukur mevkiindeki Günbatımı merkezi gibi bir şey olmasını istiyor. Kapadokya Alan Başkanlığı içerisinde de çok ciddi bir çatışma var. Bu bölge birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı. Buradaki vibrasyondan dolayı bozulmalara ve yıkılmalara yol açacak. Zaten yolun açılması başlı başına ciddi bir tahribat. Dolayısıyla biz bu konuda halkımız, çevremiz, bürokrasimiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan duyarlılık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İddialarla ilgili DHA'ya açıklama yapan Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, "Biz yıllar öncesinde Kapadokya'nın kalbine vurulan hançeri çıkartarak kurtarmaya çalışıyoruz. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan ve 1986 yılında da Milli Park olarak ilan edilen Göreme Açık Hava Müzesi ve Tokalı Kilisesi'nin önünden geçen ve halen kadastral olarak kullanılan yolu biz bu şekilde kurtarmış olacağız. Halihazırda kullanılmakta olan kadastral yoldan geçen özellikle tonajlı araçların oluşturduğu vibrasyon, bu bölgedeki Açık Hava Müzesi ve Tokalı Kilisesi gibi önemli kiliselerin fresklerinin dökülmesine neden oluyor. Biz burada alternatif bir yol ile Göreme Açık Hava Müzesi, Tokalı Kilise ve o alandaki kiliseleri kurtarmış olacağız" ifadelerini kullandı.