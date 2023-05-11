Kapadokya'da 2023 turizmi için yeni rekor beklentisi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin ocak-nisan döneminde ağırladığı turist sayısı, bölge için rekor yıl kabul edilen 2022'nin aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yeraltı yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırları ile simge haline gelen sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli tur aktiviteleriyle bilinen Kapadokya'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölgede, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı bu yıl ocak ayında 174 bin 222, şubatta 99 bin 389, martta 168 bin 223, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan nisanda 429 bin 142, toplamda ise 870 bin 976 olarak kayıtlara geçti.

Müze ve ören yerlerinde geçen yıl ziyaretçi sayısının 4 milyon 192 bin 70'e ulaştığı Kapadokya'da, bu yılın ocak-nisan döneminde Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri en çok ziyaretçi ağırlayan yerler oldu.

Bu yılın ilk dört ayında Göreme Açık Hava Müzesi'ni 229 bin 337, Zelve Ören Yeri'ni 211 bin 772, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 114 bin 779 turist gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bölgedeki turistik merkezlerin ziyaretçi sayısı, ocak-nisan döneminde 2022'de 552 bin 734, 2021'de 271 bin 999, 2020'de 322 bin 894, 2019'da 774 bin 341, 2018'de 705 bin 149 olarak kayıtları geçmişti.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle bir süre durağanlık yaşanan turizm sektörünün yeniden hareketliliğe kavuştuğunu belirtti.

Bu yılın sonuna kadar yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin daha ağırlanacağını kaydeden Aktürk, "Bölgemiz eşsiz bir coğrafya. Dünyada eşi benzeri, alternatifi olmayan bir bölge. Bu da her yıl cazibe merkezi haline gelmesinde etkin bir unsur oluyor. 2022 rekor bir yıl olmuştu. İlk dört aylık rakamları değerlendirdiğimizde 2023 yılı, geçen yılı da geçecek gibi duruyor." dedi.

Aktürk, belediye olarak yıl içinde konukların ilgisini çekecek, turizme katkı sağlayacak çeşitli festival ve etkinlikler düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Kapadokya'da yılın ikinci yarısı daha hareketli olacak

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği Meclis Üyesi Abdullah İnal ise yılın ikinci yarısı itibarıyla Çin ve Japonya'dan kafilelerin gelmeye başlayacağını, bu durumun umut verici olduğunu ifade etti.

Bölgede özellikle haziran-kasım arasında yoğunluk beklediklerini aktaran İnal, şöyle konuştu:

"Çin, Türkiye'ye gidişleri serbest bırakacak. Birçok uçak firması Çin'den Türkiye'ye sefer planlamakta, bu çok güzel bir haber. Haziran sonu, temmuz başı gibi grupların Kapadokya'ya geleceğini düşünüyoruz. Güney Kore pazarında güzel gelişmeler var, sayılara baktığımızda ciddi artış olduğunu söyleyebiliriz ama bizim için vazgeçilmez olan en çok ağırladıklarımız Brezilya, Kolombiya, Meksika'dır. 12 ay boyunca bölgemize geliyor, bunlar bizi ayakta tutuyor ama sayısal olarak çok bir değişme yok. Çin ve Japonya bizi çok olumlu etkileyecek. Kapadokya çok güzel bir destinasyon."

Anadolu Sıcak Hava Baloncular Derneği Başkanı Mehmet Dinler de 11 ili etkileyen depremlerin turizme yansıyan olumsuzluklarının ortadan kalktığını ifade ederek, "Pandemi sonrası 2022 yılı rekorlarla dolu bir yıl oldu. 2023'te bu rekoru bir adım ileri götürmek gibi bir hedefimiz vardı. Tüm talihsizliklere rağmen turizmciler olarak inancımızı koruyoruz. 2023 hedeflerimizde bir şaşma yok." ifadelerini kullandı.