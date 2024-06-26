Kapadokya Çöl Maratonu'nda Koşucular Start Aldı

Nevşehir'in Göreme beldesinde ilki düzenlenen "Kapadokya Çöl Maratonu"nda 30 kilometrelik parkurda start verildi.

42 ülkeden yaklaşık 300 koşucunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılacak sporcular, geceyi başlama çizgisinin bulunduğu Kılıçlar Vadisi'ndeki çadırlarda geçirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla hazırlıklara başlayan sporcular için saat 05.30'ta başlama düdüğü çaldı.

Koşucular, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar, Güllüdere, Kızılçukur, Aşk ve Güvercinlik vadilerinden geçerek Çavuşin köyü yakınlarındaki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti.

Organizayonun sahibi Cyril Gauthier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır gerçekleştirdikleri çöl maratonunun Kapadokya etabına katılan sporculara başarı diledi.

Kapadokya'nın birçok spor dalı için uygun bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Gauthier, "Daha önce Ürdün, Mısır, Fas'ta düzenlemiştik, bu kez Kapadokya'dayız. Koşucular çok mutlu çünkü burası harika bir yer. Burada olmaktan dolayı çok memnunuz. Kapadokya'da koşu sırasında sıcak hava balonlarıyla birlikte inanılmaz bir manzara oluştu." dedi.

Organizasyon kapsamında saat 14.30 Göreme beldesinde ödül töreni düzenlenecek.