Kapadokya Alan Başkanlığı'nda Güvenlik Görevlisi Ölü Bulundu

NEVŞEHİR'de, Kapadokya Alan Başkanlığı'nda özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ömer Toprakçı (46) kurumda tuvalet kapısının dışında ölü olarak bulundu.

Merkez Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'ndaki Kapadokya Alan Başkanlığı'na gelen görevliler, kapının güvenlik görevlisi tarafından açılmadığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak içeri giren ekipler Ömer Toprakçı'yı tuvalet kapısının dışında hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Toprakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Toprakçı'nın cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Toprakçı'nın evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
