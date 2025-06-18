Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara Sergisi Başlıyor

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Figen Batı ve Füsun Çağlayan'ın küratörlüğünde, 'Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara' sergisi 20 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide birçok sanatçının eserleri yer alacak ve izleyicilere duygu ve endişeleri üzerine düşünme fırsatı sunulacak.

Küratörlüğünü Figen Batı ve Füsun Çağlayan'ın üstlendiği "Kaotik Kentin Gölgesinde Manzara" başlıklı sergi, 20 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Sergide Gülden Artun, Figen Batı, Füsun Çağlayan, Hülya Düzenli, Talat Enlili, Berna Erkün, Umut Germeç, Müfit İşler, Berrin Kayman, Bahar Kocaman, Hülya Küpçüoğlu, Nur Özalp, Ahmet Özel, Erkan Özdilek ve Melihat Tüzün'ün eserleri yer alacak.

AA muhabirine açıklamada bulunan Figen Batı, serginin seramikten pentüre uzanan zengin bir birikimi izleyiciye sunacağını belirterek, "Sergi, yaklaşık iki yılı aşan bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleşti. Sanatçıların çoğunluğu akademisyen. Doğadan ilham alan ve üretimlerini bu doğrultuda sürdüren sanatçılar sergide yer alıyor." dedi.

Batı, ayrıca serginin izleyiciye manzaraya dönük duygu ve endişeleri tekrar düşünme fırsatı sunabileceğini söyledi.

AKM Galeri'de açılışı yapılacak sergi, 5 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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