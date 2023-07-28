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Kanyondan düşen turist kadını itfaiye kurtardı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanyondaki kayalıklardan düşen turist kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Olayda kadının belinden ve kafasından yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanyondaki kayalıklardan düşen turist kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Altınoluk Mahallesi Şahinderesi kanyonunda meydana geldi. Kayalıklarda yürürken dengesini kaybeden O.A. isimli turist kadın, kanyona düştü. Yardım istenmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanyondan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının belinden ve kafasından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Edremit İtfaiye turist Güncel Haberler

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