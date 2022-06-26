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Kanyondaki suyun debisi yükseldi, yol çöktü

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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- Kanyondaki suyun debisi yükseldi, yol çöktü Vali Gürel, afetten en çok etkilenen Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu Karabük Valisi Fuat Gürel, sağanak yağmurun en çok etkilediği Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu.

- Kanyondaki suyun debisi yükseldi, yol çöktü

Vali Gürel, afetten en çok etkilenen Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, sağanak yağmurun en çok etkilediği Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçede bulunan Şeker Kanyonu yolu aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü.

Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası heyelanlar meydana gelirken bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye yaklaşık 50 kilogramın yağışın düştüğü ilçede yollar göle döndü. Vali Fuat Gürel, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ile birlikte sağanak yağmurdan en çok etkilenen ilçede incelemelerde bulundu. Ev ve bahçeleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Gürel, mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Öte yandan su seviyesinin yükseldiği Şeker Kanyonu yolunun bir kısmı aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. İncebacaklar Köyü'ne ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karabük Yenice su Güncel Haberler

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