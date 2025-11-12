Kanton Fuarı'nda Rekor Katılım ve Yenilikçi Ürünler

GUANGZHOU, 12 Kasım (Xinhua) -- Kanton Fuarı diye de bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 138'incisinde 310.000 uluslararası alıcının katılımıyla rekor kırılırken, geleceğe yönelik toplam 25,65 milyar ABD doları tutarında ihracat anlaşması imzalandı.

Kısa süre önce sona eren fuarda, Türkiye'nin önde gelen elektrikli ev aletleri şirketi Arzum'un standı büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, stantta taze çekilmiş kahvenin zengin aroması ve yenilikçi ürünlerin canlı tanıtımları ile karşılandı. Şirketin Ürün Direktörü Canyiğit Atay, bir yandan ziyaretçilere geleneksel Türk kahvesi ikram ederken, diğer yandan da fuarda sergilenen en yeni teknolojileri inceledi.

Atay, "Buraya gelmeden önce her zaman hazırlık yaparım, yine de keşfettiğim yenilikler beni sürekli şaşırtır. Kanton Fuarı yılda iki kez düzenleniyor. Çin'in hızlı teknolojik ilerlemesi, her 6 ayda bir her zaman yeni bir şeyler göreceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Atay, bu yılki fuarda kahve makineleri ve robotik kahve servis ekipmanlarına odaklandıklarını belirtti. Yaklaşık 60 yıllık geçmişe sahip Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket, Çinli şirketlerle de 35 yıldır ortaklıklarını sürdürüyor. "Köklü bir tarihe sahip iki ülkede de insanların yaşam alışkanlıkları arasında birçok benzerlik bulunuyor" diyen Atay, hem Çinliler hem de Türklerin çay ve kahve gibi sıcak içecekleri sevdiğine dikkat çekti.

Atay, "Son 25 yılda ağırlıklı olarak Türk kahvesi ve kahve makinelerinin tanıtımına odaklandık. Ürünlerimizi Çinli ortaklarla üretip dünya çapında satmak da aslında bir çeşit kültür paylaşımı" dedi.

Atay bu yıl özellikle Çin'in geliştirdiği kahve servis robotlarından etkilendiğini ifade etti. Nisan ayındaki 137. Kanton Fuarı'nda, yeni kurulan servis robotları bölümünü inceleyerek Türk pazarına uygun ürünleri belirleyen Atay, 6 ay içinde Çinli bir işletmeyle işbirliği projesi başlattı.

Atay, "6 ay öncesine kıyasla bu sefer daha da fazla yeni ürün gördüm. Çin'in servis robotu endüstrisi sürekli inovasyon yapıyor" diye konuştu.

Çin ile iş yapmaya 2010 yılında başlayan ve ülkenin hızlı endüstriyel ve teknolojik ilerlemesine tanıklık eden Atay, "15 yıl önce uluslararası alıcılar çoğunlukla temel ve düşük maliyetli ürünler için buraya geliyordu. Şimdiyse gelişmiş, teknolojik ürünler ve yeni eğilimleri keşfetmek için geliyorlar. Çin, teknoloji alanında lider bir ülke. İnsanlar Kanton Fuarı'na sadece satın almak için değil, aynı zamanda bir şeyler öğrenmek için de geliyor. Umarım Türkiye de benzer bir kalkınma süreci izleyebilir" ifadelerini kullandı.

Atay, 4 yıl önce ailesiyle birlikte taşındığı Shenzhen'de şu anda Türkler ve Çinlilerin beraber çalıştığı bir ekipte görev yapıyor. Atay'ın Çinli meslektaşı Zheng Shutao, ürünlerin kalite kontrolünden ve özel taleplerin karşılanması için fabrika koordinasyonundan sorumlu.

Zheng, "Farklı müşteriler, ürün tasarımı ve işlevleri konusunda farklı alışkanlık ve tercihlere sahip. Çok sayıda ürün arasından seçim yapmamız ve bunların şirketimizin kalite standartlarını karşıladığından emin olmamız gerekiyor" dedi.

Atay, Çin'deki hayatının kendisine hem ilham hem de huzur verdiğini söyledi. Atay, "Kızım okulda birçok Çinli arkadaş edindi. Ben de ticari işbirliklerini genişletmeye devam ediyorum. Çin pazarında büyük bir potansiyel görüyoruz. Aynı zamanda tüm dünyada daha fazla insanın da Türk kahve kültürünü takdir edip bu kültürün keyfini çıkarmasını umuyoruz" dedi.