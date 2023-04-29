Kanton Fuarı'na Katılan Yabancı Firmalar Çin Pazarına İlişkin İyimserliklerini Dile Getiriyor

Çin'in Guangdong kentinde düzenlenen Kanton Fuarı'na katılan şirketler, Çin pazarındaki büyüme umutları konusunda iyimser olduklarını dile getirdi.

133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) beş günlük ikinci aşaması Perşembe günü sona erdi.

Çarşamba günü sona eren ikinci aşamada 815.000 mekan ziyareti gerçekleşirken, 4,5 milyar ABD dolarını aşan ihracat anlaşmaları imzalandı.

SES 1 (İngilizce): MUHAMMED BİLDİREN, Türk elektrikli araç markası VOLTA'da Satış Müdürü:

"Gördüğünüz gibi çok meşgulüz çünkü burada çok fazla yabancı müşterimiz var. Onlar da bizim ile fiyatlar, diğer modeller ve ürünlerin detayları hakkında iletişim kuruyorlar. Gelecekte, Çin hükümeti ve Çinli müşteriler ile daha fazla işbirliği yapabiliriz."

SES 2 (İngilizce): HEO JAEHUEUK, Güney Koreli ev aletleri şirketi VOVO Corporation'da Satış Müdürü:

"Kanton Fuarı, dünya çapında ve ünlü bir fuar olmasından ötürü çok büyük. Burada zaten çok fazla alıcımız var ve sözleşmeyi burada yapıyoruz. Bu nedenle, fuar başka yeni alıcılarla tanışmak için çok iyi bir fırsat. Çin'de pek çok başka ürünü de piyasaya süreceğiz ve Tmall ve JD.com gibi platformlarda daha fazla çevrimiçi lansman yapacağız. İhracatımızın yaklaşık yüzde 30'u Çin'de."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.(XHTV)