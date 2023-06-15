Kansersiz Yaşam Derneği ve Elimsende Derneği, Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO alanına oyun alanı ve kütüphane kazandırıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Hataylı vatandaşların ve çocukların sosyalleşmesi ve hayata daha hızlı adapte olabilmeleri amacıyla harekete geçen birçok kurum, kuruluş ve STK bölgeye desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Elimsende Derneği ve Kansersiz Yaşam Derneği'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne hibe ettiği konteynerde, depremden etkilenen 4-6 yaş arası çocuklar için sosyal aktiviteler gerçekleştirilecek ve yeni oyun alanları oluşturulmuş olacak.